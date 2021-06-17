Христина Кавецька стала абсолютною чемпіонкою міжнародного турніру з бодібідингу

Львівська спортсменка Христина Кавецька отримала PRO-карту і стала абсолютною чемпіонкою на міжнародному турнірі з бодібідингу NPC Worldwide PRO Qualifier VL Classic, який відбувся у Києві минулої неділі, 13 червня.

«13 червня 2021 року відбувся міжнародний турнір NPC Worldwide PRO Qualifier VL Classic, у якому виборола І-місце у категорії figure (163-168 cm) та стала абсолютною переможницею турніру і отримала PRO-карту моя підопічна. Шлях до перемоги був довгим та нелегким, але ми це зробили завдяки командній роботі», – повідомив у Facebook тренер спортсменки Олександр Бутенко.

Львів'янка стала абсолютною переможницею турніру і отримала PRO-карту (фото Христини Кавецької)

Христина Кавецька розповіла ZAXID.NET, що це був перший міжнародний турнір з PRO-кваліфікації спортсменів в Україні, в якому брали участь представники європейських країн, а також США та Канади. Отримання PRO-карти засвідчує високі досягнення спортсменки та дає можливість брати участь у комерційних професійних змаганнях та в найпрестижнішому турнірі світу Joe Weider's Olympia Weekend. Перемогу вдалося здобути під керівництвом тренера Олександра Бутенка.

32-річна Христина Кавецька займається бодібілдингом відносно недовго – останні три роки. Раніше займалася спортом на пілоні та працювала тренеркою з фітнесу. Наразі зупинятися на досягнутому не планує.