Юрій Прівалов виїхав на зустрічну на своєму ВАЗі і зіткнувся з автомобілем, який їхав своєю смугою

26-річний львів'янин Юрій Прівалов проведе півтора року в тюрмі за скоєння нетверезої ДТП, в якій постраждала його малолітня донька. Дівчинка сиділа на руках у мами в момент зіткнення автомобілів на вул. Городоцькій і отримала травми. Залізничний районний суд визнав батька дитини винним у скоєнні цієї ДТП.

ДТП трапилась пізно ввечері 30 червня 2021 року у Львові на перехресті вулиць Самбірська-Городоцька-Величка. 26-річний Юрій Прівалов у нетверезому стані сів за кермо машини ВАЗ 2108, його дружина та троє дітей віком 2, 4 та 7 років діти їхали разом з ним. Прівалов раптово виїхав на зустрічну смугу, де в'їхав в автомобіль Skoda Oktavia. У цій ДТП отримала травми середньої важкості малолітня донька Юрія Прівалова, яка їхала в машині на руках у своєї мами.

У судовому засіданні 24 січня 2022 року Юрій Прівалов визнав свою провину у вчиненні ДТП. Він пояснив, що вживав алкоголь того вечора зі знайомими, після чого в стані алкогольного сп'яніння сів за кермо автомобіля. Прівалов також зізнався в суді, що раніше неодноразово притягувався за ст.130 КУпАП (нетверезе водіння) та в момент ДТП був позбавлений права керувати автомобілем.

Власнику автомобіля, з яким відбулось зіткнення, Юрій Прівалов матеріальну компенсацію не сплатив. Прівалов заявив про щире каяття і попросив суд не карати його суворо, адже він має на утриманні чотирьох дітей.

Суддя Ірина Мруць, яка розглядала цю справу, взяла до уваги каяття Юрія Прівалова. Втім вона також визнала обтяжуючими обставинами нетверезий стан водія, а також те, що у ДТП постраждала дитина.

«Обвинувачений, сідаючи за кермо транспортного засобу в стані алкогольного сп'яніння, не міг не розуміти, що він піддав загрозі як своє життя і життя членів своєї сім`ї, так і життя інших осіб (пішоходів). Саме стан алкогольного сп'яніння сприяв тому, що обвинувачений проявив неуважність до дорожньої обстановки та її змін, не надав переваги у русі зустрічному автомобілю, внаслідок чого відбулось зіткнення з іншим автомобілем, а малолітній дитині спричинено тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості», – вказано у судовому вироку.

Так, Залізничний районний суд визнав Юрія Прівалова винним у скоєнні нетверезої ДТП і призначив йому 1 рік і 6 місяців тюрми. Окрім того, його знову позбавили права керувати автомобілем на 5 років.

Цей вирок набуде чинності за 30 днів після його винесення.