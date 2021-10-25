26-річного мешканця Стільська затримали за вбивство матері

У суботу, 23 жовтня, у селі Стільсько поблизу Миколаєва на Львівщині 26-річний чоловік сокирою вбив свою 60-річну маму. Після вбивства він пішов спати, а згодом зателефонував в поліцію і повідомив, що знайшов в будинку тіло мами.

У поліції Львівщини розповіли, що близько 8:00 ранку в суботу 26-річний чоловік посварився зі своєю 60-річною мамою. Під час сварки він тричі вдарив маму сокирою у потилицю, спричинивши їй смертельні травми. Після вбивства син пішов спати. Прокинувшись цього ж дня близько 22:00, чоловік зателефонував в поліцію та повідомив, що повернувся додому і знайшов свою маму вбитою.

За даними правоохоронців, до вбивства причетний саме син загиблої, який і повідомив про знайдене тіло у поліцію. Підозрюваного затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Місцеві мешканці розповідають, що сварка між сином та мамою виникла через алкогольні напої, обоє випивали. Загибла жінка також мала іншого сина, хворого на ДЦП.

26-річному чоловікові повідомили про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.