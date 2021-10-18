Затриманий 55-річний львів'янин, який вбив свого знайомого кількома ударами ножем в груди

У понеділок, 18 жовтня, львівська поліція повідомила про розкриття вбивства, яке сталося у Львові ще тиждень тому, 11 жовтня, на вул. Володимира Великого. Підозрюваний – раніше судимий 55-річний львів'янин, за версією слідства, вбив свого знайомого, вдаривши його сім разів ножем у груди.

У п'ятницю, 15 жовтня, до поліції звернулася львів'янка, яка повідомила, що її 53-річний брат вже тривалий час не виходить на зв'язок. Жінка розповіла, що брат мешкає на вул. Володимира Великого і попросила поліцію перевірити квартиру. Поліцейські, які приїхали на виклик, знайшли господаря квартири вбитим в одній з кімнат. За висновками експертизи, 53-річного чоловіка щонайменше сім разів вдарили ножем в груди.

Як встановило слідство, вбивство сталося тиждень тому. Поліція встановила, що до злочину причетний 55-річний раніше судимий львів'янин. Ніж чоловік викинув, тому поліція звернулася до водолазів по допомогу в пошуку знаряддя вбивства. За словами підозрюваного, він викинув ніж в озеро між вул. Кульпарківською та Симоненка.

В озері на вул. Симоненка знайшли ніж, яким було вчинене жорстоке вбиство (фото поліції)

Водолази Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини упродовж двох днів, 17 та 18 жовтня, по чотири-п’ять годин обстежували озеро, шукаючи речові докази – ніж, мобільний телефон та ключі.

Спершу в озері знайшли ніж, але не той. У понеділок, 18 жовтня, з озера водолази витягли ще один ніж, яким і було вчинено вбивство – свідки упізнали знаряддя злочину. Мобільний телефон та ключі водолазам знайти не вдалося.

Поліція таки оголосила затриманому про підозру у вбивстві, йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.