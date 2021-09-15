Поліція розшукала та затримала 21-річного львів'янина, якого підозрюють у нападі

Поліція затримала 21-річного львів’янина, який сильно побив перехожого на вул. Шевченка у мікрорайоні Рясне. Медики намагались врятувати 38-річного чоловіка, але він помер у лікарні.

14 вересня у поліцію надійшло повідомлення від медиків про пацієнта, який був доставлений у лікарню з діагнозом «перелом основи черепа». Не зважаючи на зусилля лікарів, 38-річний чоловік помер.

Поліцейські встановили, що смертельні ушкодження чоловік отримав вночі 14 вересня приблизно о 01:45 на вул. Шевченка під час раптового конфлікту. Нападник втік, залишивши побитого посеред вулиці. Травмованого чоловіка побачили перехожі, які й викликали медиків.

Поліція розшукала та затримала 21-річного львів'янина, якого підозрюють у нападі. За даними ZAXID.NET, чоловіки були знайомі та разом розпивали алкоголь. Наразі причини конфлікту невідомі. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.