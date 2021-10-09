Вбивство трапилося біля супермаркету «Рукавичка» на вул. Львівська, 2

У селі Великі Грибовичі, що входять до складу Львівської територіальної громади, пізно ввечері 8 жовтня сталася масова бійка, у результаті якої загинув 45-річний місцевий мешканець, а ще один чоловік з пораненнями потрапив до лікарні.

За даними ZAXID.NET, інцидент стався приблизно о 22:00 біля супермаркету «Рукавичка», де двоє місцевих мешканців розпивали алкогольні напої. До них підійшов інший чоловік, з яким вони почали сваритися і нібито його образили.

Чоловік пішов геть і через деякий час повернувся з двома іншими чоловіками, після чого розпочалася масова бійка. У результаті був вбитий 45-річний місцевий підприємець Володимир Раїнчак. За попередньою інформацією, йому нанесли сім ножових поранень. Іншого пораненого госпіталізували в Дублянську міську лікарню. Пізніше у Telegram-чаті «Варта1» депутат ЛМР Ігор Зінкевич повідомив, що другий чоловік також помер.

У поліції ZAXID.NET підтвердили факт вбивства у Великих Грибовичах, проте відмовились від оприлюднення подробиць. За інформацією джерел ZAXID.NET, вбивцю ще розшукують, він має психічні розлади.

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