Луцький міськрайонний суд виніс вирок 26-річному Івану Ляшуку за хуліганство. Чоловік разом із товаришем обстріляв автомобіль Volkswagen, в якому перебував водій. За скоєне обвинуваченому призначили 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 25 лютого, інцидент стався 16 січня на вулиці Банковій у Луцьку. Близько 22:00 двоє пʼяних чоловіків підійшли до автомобіля Volkswagen Golf, в якому перебував 28-річний водій, і чотири рази вистрілили по ньому. Власник легковика не постражав. Він викликав поліцейських, які затримали хуліганів і вилучили пістолет травматичної дії. Експерти оцінили завдані потерпілому збитки у 34 тис. грн.

Один із затриманих, 26-річний лучанин Іван Ляшук, визнав свою провину і розкаявся, просив суворо його не карати.

Суддя Олеся Калькова визнала чолвоіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство) та призначила 17 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.