Поліцейські затримали двох пʼяних чоловіків, які обстріляли автомобіль Volkswagen у Луцьку. На момент інциденту в легковику перебував 28-річний водій. Він не постраждав. Про це повідомила 17 січня пресслужба поліції області.

Інцидент стався у четвер, 16 січня, на вулиці Банковій у Луцьку. Ввечері на лінію 102 зателефонував 28-річний місцевий житель і повідомив, що двоє нетверезих чоловіків здійснили декілька пострілів із пістолета по автомобілю Volkswagen, в якому він перебував.

«Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень, заявник не постраждав. На місце пригоди оперативно прибули патрульні та слідчо-оперативна група. Зловмисників затримали. У них вилучили пістолет травматичної дії», – зазначили в поліції.

Порушниками виявилися 26-річний лучанин, власник зброї, та 19-річний житель міста Вінниця.

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