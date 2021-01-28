Набір телемедичного обладнання дозволить сімейним лікарям провести обстеження пацієнта навіть удома

У четвер, 28 січня, 27 амбулаторій у Пустомитівському, Перемишлянському, Золочівському, Миколаївському, Жовківському, Городоцькому та Камянка-Бузькому районах отримали програмно-апаратний комплекс для телеметрії та телемедичного консультування. Це дозволить сімейним лікарям проводити обстеження пацієнтів прямо на місці, повідомляє прес-служба ЛОДА.

На закупівлю 254 комплектів Львівщина отримала субвенцію – 25 млн грн. Співфінансування із місцевих бюджетів становить 10%. Відтак, кожна амбулаторія матиме телемедичне обладнання.

У програмно-апаратний комплекс для телеметрії та телемедичного консультування входять: портативний ЕКГ, вимірювач артеріального тиску, пульсоксиметр, спірометр, безконтактний термометр, дерматоскоп, цифрова оглядова камера та планшет для зберігання та передачі даних.

«Коли лікар приїжджає до пацієнта додому на виклик у місцевість, де немає амбулаторії, то за допомогою цього комплекту може провести різні обстеження – перевірити серцево-судинну систему, виміряти тиск, температуру тіла, здійснити дерматоскопію. При фіксації дерматоскопа лікар може обстежити дитину, яка має підозру на лишай. Також обстежити дорослих, які мають зміни на шкірних покривах. Усі дані лікар отримує на портативний комп’ютер, опісля може зробити свої первинні висновки», – повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ірина Шурпяк.

Окрім того, результати обстеження можна буде перескерувати вузькопрофільному фахівцю, наприклад, дерматологу, і той відповідно проаналізує стан здоров’я пацієнта.