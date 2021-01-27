У львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги успішно прооперували 38-річну мешканку Червоноградського району Світлану К. (ім’я на прохання лікарів змінено) з надлишковою вагою. При зрості 168 см жінка важила 189 кг. Зайві кілограми не лише псували фігуру пацієнтки, а й суттєво підривали здоров’я. Жінка за останній рік при допомозі медиків скинула майже 80 кг. Зараз почувається нормально і продовжує втрачати вагу, повідомив ZAXID.NET у середу, 27 січня, керівник Центру хірургії лікарні Юрій Шаваров.

У родини Світлани були проблеми, вона пережила великий стрес, який попросту заїдала, не контролюючи кількість спожитої їжі. До лікарів жінка звернулася лише тоді, коли вже виникла низка проблем.

За словами лікарів, раніше в іншому медичному закладі жінці видалили жовчний міхур, після операції утворилась післяопераційна грижа. Вона стрімко збільшувалася в розмірах і в пацієнтки з’явився жировий «фартух», який сягав нижче колін.

«Жінка фактично носила перед собою 40 кг зайвої ваги, які тягнули вперед спину, негативно впливали на суглоби: колінні, кульшові. І у подальшому могли призвести до серйозних проблем», – каже хірург Данило Плахтина.

Хірурги проаналізували стан пацієнтки. Метаболічний синдром і надлишкова вага можуть провокувати цукровий діабет, але у пацієнтки, на щастя, його не було. Тож вирішили допомогти їй позбутися зайвих кілограмів у два етапи.

«На першому етапі ми ендоскопічно поставили пацієнтці у шлунок спеціальний балон, який заповнює об’єм шлунка і людина не хоче їсти. З цим балоном жінка ходила рік і схудла на 40 кг. Після цього ми її прооперували», – каже Юрій Шаваров.

Прооперували жінку наприкінці жовтня. Операція тривала чотири години. Під час оперативного втручання хірурги забрали надлишок жиру, так званий фартух і видалили частину кишківника.

Як пояснив хірург Данило Плахтина, частину кишківника змушені були видалити, бо після видалення величезної грижі міг виникнути дуже високий внутрішньочеревний тиск і пацієнтка не змогла б дихати.

Після таких оперативних втручань є ризик виникнення різноманітних післяопераційних ускладнень. Але при співпраці хірургів, анестезіологів, терапевтів, кардіологів і ендокринологів їх вдалося уникнути. Днями жінка приїжджала на контрольний огляд до лікарів. У неї все добре.

«Пацієнтка зі спеціальним балоном втратила 40 кг, 24 кг втратила під час операції і ще 15 кг вже після операції. Дієта, спортивна ходьба дали результат. Загалом жінка зменшила свою майже на 80 кг. Зараз вона важить біля 110 кг і продовжує худнути. При зрості 168 см для неї ідеально було б важити 80-85 кг. Жінка налаштована оптимістично. Згодом ми запропонуємо їй третій етап операції. Він вже буде суто косметичний», – каже Данило Плахтина.