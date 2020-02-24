Львівські гінекологи успішно прооперували жінку з вагою 180 кг

Хірурги-гінекологи Світлана Струк і Людмила Ткачук під час операції жінки, що важить 180 кг (у центрі)

У 61-річної львів’янки Зеновії були гінекологічні проблеми, при яких потрібна була термінова операція. Прооперувати жінку лапароскопічно було нереально, бо операційний стіл розрахований на пацієнтів з вагою до 150 кг, а жінка важила 180 кг. Оперувати класичним способом, через загальний розріз також було проблематично – хірургічні інструменти були закороткі, щоб хірурги могли добратися до проблемного місця.

Втім, хірурги-гінекологи знайшли спосіб, як допомогти жінці. Її уже успішно прооперували і пацієнтка готова хоч завтра іти додому.

«Не кожний хірургічний інструмент дістане до проблемного місця через таку жирову клітковину»

Про складну операцію, яку провели у Львові на базі Клінічної лікарні на залізничному транспорті повідомила на своїй сторінці у Facebook завідувачка гінекологічного відділення лікарні Людмила Ткачук.

«Сьогодні оперували жінку вагою 180 кг. Бажаючих допомогти такий жінці у Львові більше не було, але наша чисто жіноча бригада, добре поснідала і взялася за діло. Операція проведена успішно. Хвала майстерності наших анестезіологів», – написала 22 лютого Людмила Ткачук.

Оперували жінку хірурги-гінекологи Людмила Ткачук і завідувачка другого гінекологічного відділення Львівського регіонального лікувально-діагностичного онкоцентру, експерт департаменту охорони здоров’я ЛОДА з онкогінекології Світлана Струк, а також анестезіолог Наталія Керницька.

Хірурги-гінекологи Світлана Струк (зліва) і Людмила Ткачук

Операція тривала майже три години. За словами Людмили Ткачук, складність оперативного втручання полягала у тому, що хірургам-гінекологам через велику жирову клітковину складно було дістатися в таз. Один з асистентів весь час розсував кишківник, аби хірурги могла дістатися до потрібного місця.

«Нині при таких операціях нам допомагає сучасна апаратура. Раніше кожна судина прошивалася, перев’язувалася. Це подовжувало час операції, було травматично для пацієнта і у післяопераційному періоді давало сильніший біль. Чим більше швів, тим більше болить. А тепер, і при відкритих, і при лапароскопічних операціях нам допомагає спеціальний апарат, який сам судину палить, зварює і розрізає. Це скорочуємо час операції і після операції у пацієнта не має такого сильного болю», – каже Людмила Ткачук.

У жінки, що важить 180 кг, накладений лише один внутрішньо-шкірний косметичний шов ниткою, яка сама розсмоктуються.

Анестезіолог справилася на«відмінно»

У таких операціях не кожний анестезіолог погодиться брати участь, потрібно мати чималий досвід, бо ризик великий. Наталія Керницька, яка була анестезіологом, справилася з завданням на «відмінно».

«Вдало прооперувати – це лише половина справи. Таку пацієнтку ще треба правильно зняти з апарата штучної вентиляції легень, роздихати. Це дуже непросто. Наш анестезіолог важить всього 50 кг і успішно справилася з жінкою, яка важить 180 кг», – каже Людмила Ткачук.

ZAXID.NET зустрівся з пацієнткою через дві доби після операції. Пані Зеновія почувається чудово.

«Вже наступного дня після операції я встала на ноги, пройшлася трохи. Можу ходити сама, але мене постійно страхують. Почуваюся так, що можу хоч завтра іти додому», – каже Зеновія.

Жінка розповіла, що останні два роки ходила на огляд до гінеколога, робила УЗД, але ніхто їй не казав, що має якісь проблеми. Лише на останньому УЗД, яке їй зробили у Львівському обласному діагностичному центрі, фахівці порадили проконсультуватися з онкогінекологом.

«Нині, після всього пережитого, раджу усім жінкам при найменшим підозрах, що зі здоров’ям щось не так, іти на консультацію до лікаря. Якщо є якась підозра, проконсультуватися у двох-трьох, аби чогось не пропустити», – каже Зеновія.

Зараз жінка чекає результатів гістології і тоді лікарі вирішать, як діяти далі: жінка буде під наглядом лікаря чи їй ще потрібне буде подальше лікування.

«Я вкотре закликаю жінок різного віку: і молодих, і старших: ніколи не дійте за порадою сусідок, подруг, знайомих, не шукайте відповіді на питання, які вас хвилюють, в інтернеті. Ідіть на консультацію до лікаря-гінеколога, який допоможе розібратися у ваших страхах», – підсумовує Людмила Ткачук.