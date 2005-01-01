28-річний чоловік з Перемишлян протягом чотирьох місяців скоїв 11 крадіжок

Суд позбавив його волі на 4 роки

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 11:521900

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28-річний мешканець міста Перемишляни отримав чотири роки позбавлення волі за серію крадіжок. Протягом січня-квітня 2017 року він скоїв 11 крадіжок на теренах Львівщини.

«Предметом злочину стали харчі, побутова техніка, велосипеди, будівельні інструменти та дитячі сани загальною вартістю 59 тисяч гривень», ‒ йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Львівської області.

Перемишлянський районний суд Львівської області визнав його винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.185, ч.3 ст.185 КК України (повторні крадіжки, поєднані з проникненням у сховище) та засудив до 4 років позбавлення волі.

Крім цього, зловмисник має сплатити майже 7,5 тис. грн за товарознавчі експертизи та 25 тис. грн потерпілим за цивільними позовами.

Зазначимо, що обвинувачений повністю визнав свою вину та сприяв розслідуванню. В минулому він вже має судимості.

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