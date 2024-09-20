28-річний львів’янин, використовуючи фейкові облікові записи, видурив в українки, яка перебувала за кордоном, понад 36 тис. грн. Про це у п’ятницю, 20 вересня, повідомили у поліції Львівської області.

Підозрюваний створив фейкові посилання в одному з месенджерів та приєднався до групи «Українки в Дубаї», де розмістив оголошення про обмін валют. Зокрема, в оголошенні була пропозиція обміну дирхамів (офіційна валюта ОАЕ) на українські гривні на вигідних умовах.

На оголошення відгукнулась учасниця групи, українка, яка перебувала в місті Дубай. Вона погодилась обміняти гривні на дирхами. Підозрюваний створив фейкову квитанцію про перерахунок дирхамів та відправив потерпілій, з рахунку якої вже було списано 36 600 грн. Дирхамів жінка так і не отримала.

28-річному львів’янину повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Збитки потерпілій відшкодовано.