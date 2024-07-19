Житель Нововолинська протягом року крав монети з AquaBox

Правоохоронці викрили 28-річного жителя Нововолинська, який систематично крав гроші з купюроприймача компанії AquaBox. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі, про це 19 липня повідомили у поліції Волинської області.

За даними слідства, із березня 2023 року по травень 2024 року підозрюваний крав гроші з автомата для розливу води у Нововолинську. Загалом чоловік здійснював злочин щонайменше 50 разів. Загальна сума збитків становить понад 220 тис. грн.

Як ZAXID.NET уточнили у пресслужбі поліції, зловмисник мав доступ до обслуговування апарату, що і дозволило йому протягом року привласнювати монети.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.