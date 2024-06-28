Муляжі школярів крадій поцупив напідпитку

Мешканець Збаразької громади на Тернопільщині викрав два муляжі школяра-пішохода в Заліщиках, щоб встановити їх у своєму селі. Чоловік приїхав до міста працювати на будівельних роботах. Пізно увечері, коли на підпитку повертався додому, демонтував муляжі і забрав з собою Поліцейські знайшли крадія за допомогою камер відеоспостереження.

Крадіжка пластмасових школярів-пішоходів сталася у четвер, 27 червня, на вулиці Івана Франка біля пам’ятника «Борцям за волю України» у центрі Заліщиків. Муляжі стояли обабіч дороги біля пішохідного переходу, попереджаючи водіїв про небезпеку раптового виходу Вранці чиновники Заліщицької міської ради помітили зникнення муляжів і звернулися в поліцію, а також закликали усіх небайдужих повідомити, якщо хтось знає винуватця крадіжки.

На місце події виїхали слідчі, а завдяки камерам відеоспостереження правоохоронці менше ніж за добу викрили особу, причетну до протиправного.

«Як з’ясувалося, зловмисник приїхав у райцентр виконувати монтажні роботи, а на злочин пішов у стані алкогольного сп’яніння. Крадій пояснив, що викрав конструкції, аби встановити їх у себе в селі», – повідомили ZAXID.NET в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 28 червня.

«Дані особи не є жителями громади, і це приємно»

Заліщицька міська рада висловила радість з приводу того, що крадіжку вчинив не місцевий житель. Також у мерії зазнали, що позитивним є те, що пластмасових школярів повернули на місце. В іншому разі довелося б купувати нових, а вартують вони щонайменше 32 тис. грн (по 16 тис. грн за одного).

«Зловмисників знайдено. Все завдяки активній допомозі жителів Заліщиків, професійності працівників поліції, а також не останню роль у розкритті злочину відіграли камери відеоспостереження розташовані у нашому місті!.Зазначимо ще, що дані особи не є жителями громади, і це приємно», – повідомила Заліщицька міська рада у Facebook. Варто зазначити, що у повідомленні міськрада пише про «зловмисників» у множині, хоча за повідомленням поліції злочин вчинила одна людина.

Правоохоронці також провели обшук в орендованому помешканні чоловіка й вилучили речові докази. Їх направили на експертизу. За фактом крадіжки розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 185 КК України. За вчинення злочину 27-річному жителю Збаразької громади загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.