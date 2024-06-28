Гощанський районний суд притягнув до відповідальності 29-річного Олександра Короленка за неодноразове керування автомобілем у стані наркотичного сп’яніння. Оскільки порушник сідав за кермо навіть попри судову заборону, у нього забрали водійські права на 56 років 6 місяців і 14 днів.

Як ZAXID.NET стало відомо з постанови суду, 15 квітня 2024 року у селі Терентіїв Рівненського району поліцейські зупинили автомобіль Ford Escort, яким керував 29-річний житомирянин Олександр Короленко. У чоловіка були явні ознаки наркотичного сп’яніння: звужені зіниці, які не реагували на світло, виражене тремтіння пальців рук, блідість обличчя, втім він відмовився проходження медичного огляду. Правоохоронці з’ясували, що обвинувачений вже вдруге за рік сів за кермо під наркотиками, а також позбавлений водійських прав згідно з рішенням Богунського райсуду Житомирської області.

У матеріалах судової справи йдеться, що за керування транспортними засобами у стані сп’яніння на порушника п’ять разів виносили постанови. Востаннє йому заборонили сідати за кермо на 10 років, втім він цю вимогу проігнорував.

Олександр Короленко на судове засідання не з’явився та своїх дій не пояснив.

Суддя Петро Тишкун визнав житомирянина винним у скоєнні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 126, ч. 3 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння особою, яка позбавлена такого права, вчинене повторно протягом року) й призначив 15 діб адміністративного арешту. Крім того, за сукупністю невідбутих порушень, чоловіка позбавили водійських прав на 56 років 6 місяців і 14 днів. Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.