Правоохоронці провели обшуки в оселі 28-річного підозрюваного

У Луцьку затримали 28-річного місцевого жителя, який надсилав 10-річній дівчинці фото та відео порнографічного характеру, а також пропонував особисто зустрітися. За розбещення малолітньої чоловіку загрожує до восьми років увʼязнення. Про це повідомила 12 грудня пресслужба прокуратури Волинської області.



За даними слідства, із жовтня 2024 року житель Луцька надсилав у Telegram 10-річній дитині фото та відео порнографічного характеру, пропонував їй зустрітися та вчиняв щодо неї інші розпусні дії. Зловмисника затримали 10 грудня цього року.



«Під час санкціонованого судом обшуку в оселі підозрюваного вилучили мобільний телефон із перепискою та відео порнографічного характеру. Прокурори наполягатимуть на обранні чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомляють у прокуратурі.



28-річному волинянину оголосили про підозру у розбещенні малолітньої та домаганні її для сексуальних цілей (ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 156-1 КК України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.