Обвинувачений Андрій Горбатюк у суді в квітні 2019 року

Верховний Суд остаточно призначив довічне ув'язнення 28-річному мешканцю Тернополя, який жорстоко вбив тату-майстриню Тетяну Подвашецьку. Злочин Андрій Горбатюк скоїв в 2019 році. Чоловік наніс знайомій близько ста колото-різаних ран. Після скоєного чоловік переховувся, але вже за добу його затримала поліція. Судовий розгляд справи тривав декілька років, але остаточну крапку в ній поставив Верховний суд.

Про рішення Верховного Суду стало відомо в четвер, 9 лютого, після повідомлення прес-служби Офісу Генпрокурора. «За принципової позиції Офісу Генерального прокурора Верховним Судом залишено без змін судові рішення стосовно мешканця міста Тернополя за скоєння умисного вбивства (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що тіло 27-річної Тетяни Подвашецької 16 квітня 2019 року у квартирі на вулиці Леся Курбаса в Тернополі знайшла подруга її мами та чоловік, який робив ремонт у квартирі загиблої. Експерти встановили, що жінці нанесли ножем понад 99 колото-різаних ран. Її повільно вбивали понад дві години.

За добу поліція у Львові затримала вбивцю – Андрія Горбатюка. Спочатку чоловік зізнався у тому, що скоїв, але потім змінив свідчення. Психіатрична експертиза визнала його осудним.

Андрій Горбатюк став відомим у Тернополі після бодімодифікації (зміна тіла, яка порушує його природню структуру шляхом хірургічної або пластичної корекції). У чоловіка нарощені ікла, розрізаний язик, він носить контактні лінзи, а очні яблука пофарбовані в чорний колір.