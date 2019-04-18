Львівська поліція затримала 25-річного бодімодифікатора за вбивство у Тернополі

Андрія Горбатюка підозрюють у вбивстві 27-річної тату-майстрині Тетяни Подвашецької

СуспільствоКатерина Родак, сьогодні, 11:5614200

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Львівська поліція затримала 25-річного бодімодифікатора за вбивство у Тернополі
фото поліції
Андрія Горбатюка звинуватили у вбивстві 27-річної тернополянки

У Львові затримали 25-річного тернополянина зі зміненою зовнішністю Андрія Горбатюка, якого звинувачують у вбивстві тату-майстрині. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Тернопільської області.

За повідомленням поліції, вранці 16 квітня у власному помешканні на вулиці Леся Курбаса у Тернополі виявили понівечене тіло 27-річної тернополянки. За даними місцевих ЗМІ, вбита – тату-майстриня Тетяна Подвашецька. На її тілі судово-медичний експерт виявив кілька ножових поранень.

Поліція з’ясувала, що до вбивства причетний 25-річний Андрій Горбатюк, який став відомим у Тернополі після бодімодифікації (зміна тіла, яка порушує його природню структуру шляхом хірургічної або пластичної корекції). У чоловіка нарощені ікла, розрізаний язик, він носить контактні лінзи, а очні яблука пофарбовані в чорний колір.

Майже добу правоохоронці встановлювали місце перебування підозрюваного. Зранку 18 квітня тернопільська поліція повідомила, що чоловіка затримали у Львові. Його уже допитали та оголосили підозру в умисному вбивстві. Найближчим часом буде вирішене питання про обрання чоловікові міри запобіжного заходу.

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