Підозрюваному загрожує до 10-ти років позбавлення волі

У Львові під час продажу психотропної речовини PVP із рук в руки затримали 29-річного чоловіка. Йому оголосили про підозру за фактом зберіганні і незаконного збуту особливо небезпечних психотропів. Про це повідомляє спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Встановлено, що товар львів’янин передавав клієнтам за схемою «із рук у руки», а гроші переважно отримував на картку як передоплату. Затримали його «на гарячому» – під час збуту чергової партії товару.

Санкція інкримінованої статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу. Досудове розслідування проводять слідчі поліції Львівської області за оперативного супроводу департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у Львівській області.