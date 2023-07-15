29-річного львів’янина затримали під час продажу небезпечних психотропів
Чоловік передавав речовину із рук в руки
У Львові під час продажу психотропної речовини PVP із рук в руки затримали 29-річного чоловіка. Йому оголосили про підозру за фактом зберіганні і незаконного збуту особливо небезпечних психотропів. Про це повідомляє спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Встановлено, що товар львів’янин передавав клієнтам за схемою «із рук у руки», а гроші переважно отримував на картку як передоплату. Затримали його «на гарячому» – під час збуту чергової партії товару.
Санкція інкримінованої статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вирішується питання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу. Досудове розслідування проводять слідчі поліції Львівської області за оперативного супроводу департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у Львівській області.