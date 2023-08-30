Чоловік побив собаку пляшкою, а потім задушив її

Поліцейські повідомили про підозру 32-річному мешканцю міста Кам’янка-Бузька на Львівщині за вбивство безпритульного собаки. Чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі.

Як розповіли в середу, 30 серпня, в прокуратурі Львівщини, 32-річний підозрюваний в серпні цього року на одній із вулиць Кам’янки-Бузької вбив безпритульну собаку. Чоловік завдав тварині численні удари розбитою скляною пляшкою, після чого руками задушив її.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження, чоловікові повідомили про підозру за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 ККУ). Винуватцю загрожує півроку арешту або обмеження волі на строк до трьох років.