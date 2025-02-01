Викрадача і машину знайшли в одному з сіл неподалік місця злочину

Поліція Львівщини затримала 34-річного чоловіка, який 30 січня викрав автомобіль Citroen просто з-під магазину в Стрию. Про це у суботу, 1 лютого, повідомила пресслужба поліції Львівської області.

За повідомленням поліції, власник залишив автівку під магазином, а коли вийшов – її не було. Поліція знайшла машину в одному з сіл Стрийського району завдяки камерам відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина».

Викрадачем виявився раніше судимий 34-річний мешканець Стрийщини, його затримали і оголосили про підозру. Невдовзі підозрюваному оберуть запобіжний захід. У разі доведення провини, йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без.

Автомобіль правоохоронці вилучили на спецмайданчик.