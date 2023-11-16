Жінка приховала від митного контролю ноутбуки Apple MacBook Air та навушники Apple AirPods

На українсько-польському кордоні митники викрили 34-річну мешканку Львівщини, яка намагалась ввезти в Україну техніку Apple, сховану у спеціальних тайниках у автомобілі. Щодо жінки склали адмінпротокол, який передбачає конфіскацію усього товару, а також штраф у розмірі вартості цього товару.

Як повідомили у Львівській митниці, випадок трапився 15 листопада у пункті пропуску «Шегині – Медика». 34-річна мешканка одного з сіл Мостиського району Львівщини поверталась в Україну на авто Opel Zafira. Для проходження митного контролю водійка обрала смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим заявила про відсутність товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

Під час спілкування з працівниками митниці жінка помітно нервувала, її легковик було переведено у бокс поглибленого огляду. У конструктивних порожнинах багажного відділення, під декоративною обшивкою та під пасажирським сидінням в салоні авто було виявлено приховану техінку: два ноутбуки Apple MacBook Air та 42 пари навушників Apple AirPods with Charging Case.

У письмовому поясненні громадянка в заявила, що виявлений товар, орієнтовною вартістю 300 тис. грн, вона взяла для перевезення в Україну та особисто помістила його в тайники.

За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол за ч.1 ст. 483 (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.