У пункт пропуску «Краковець – Корчова» приїхала вантажівка MAN, якою водій перевозив три позашляховики

На українсько-польському кордоні прикордонники вилучили три позашляховики, які 50-річний житель Львівщини намагався ввезти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Про це у середу, 15 листопада, повідомили прикордонники.

Як вказано у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби, у пункт пропуску «Краковець – Корчова» приїхала вантажівка MAN, якою водій перевозив три позашляховики (марок Isuzu, Mazda, Nissan). Судячи з оприлюднених фото, йдеться про Mazda BT-50 (2008 року випуску), Nissan Patrol (2006 року випуску) та пікап Isuzu D-Max (2008 року випуску). 50-річний українець скерував вантажівку на «червоний коридор» та задекларував позашляховики.

Відповідно до документів, наданих на перевірку, встановлено, що житель Львівщини переміщував автівки, як гуманітарну допомогу для одного з благодійних фондів.

У Львівській митниці уточнили, що чоловік перевозив 40 польових ліжок для благодійного фонду у Києві та три авто для благодійної організації в Новояворівську. Керівниця столичного фонду підтвердила, що вона дійсно очікує польові ліжка. Однак керівник новояворівської організації спростував усю інформацію щодо очікування автомобілів. Відтак автомобілі у нього вилучили, їх вартість встановлюють.

У діях водія вбачаються порушення митних правил за ч.1 ст. 483 (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом надання неправдивих відомостей щодо отримувача товару) МКУ. За цим фактом складено адмінпротокол. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.