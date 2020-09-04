Митник двічі проїхав на знак "В'їзд заборонено", а потім збив велопатрульного

Водієм автомобіля Range Rover, який двічі порушив правила дорожнього руху у центрі Львова та згодом наїхав на велопатрульного, виявився 36-річний працівник Галицької митниці Дмитро Семеряк. Відомо, що він перебував у стані наркотичного сп’яніння. ДТП сталася у середу, 2 вересня, однак її подробиці стали відомі зараз.

Як повідомили ZAXID.NET в патрульній поліції Львівщини, 2 вересня близько 14:00 велопатрульні помітили, як водій автомобіля Range Rover виїхав з вул. Рилєєва, де організовано односторонній рух, та повернув на вул. Матейка. Відтак, він двічі порушив вимоги дорожнього знаку «В'їзд заборонено». Коли автомобіль ненадовго призупинився, велопатрульний встиг повідомити водієві про вчинене порушення та попросив його зупинитися. Однак 36-річний мешканець Львівщини не відреагував і продовжив рух.

Унаслідок ДТП патрульного госпіталізували з травмою ноги (фото ZAXID.NET)

Коли на вул. Дорошенка він призупинився в потоці автомобілів, велопатрульний знову під'їхав до нього і дав вказівку зупинитися. Через відчинене вікно свого авто водій сказав, що не зупиниться, а потім різко рушив з місця та заднім колесом здійснив наїзд на велопатрульного.

У результаті постраждалого патрульного забрала «швидка» із травмою ноги. Також внаслідок наїзду було пошкоджено велосипед.

Згідно з висновком медиків, водій Range Rover перебував у стані наркотичного сп’яніння. Тепер митнику загрожує відповідальність одразу за кількома статтями КУпАП – за невиконання вимог про зупинку, скоєння ДТП та керування автомобілем у нетверезому стані.

За даними активістів Pitbull Lviv, за кермом позашляховика, який вчинив наїзд на велопатрульного, був діючий працівник Галицької митниці Дмитро Семеряк.

Відомо, що мешканець селища Івано-Франкове Дмитро Семеряк працював начальником відділу на митних постах «Угринів», «Рава-Руська». На сьогодні обіймає на митниці посаду заступника начальника відділу експлуатації майна управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури. У щорічній декларації, вказує п'ять земельних ділянок, квартиру у Львові та автомобіль Skoda Octavia, 2006 року випуску. Його дружина володіє двома салонами краси у Львові. Автомобіль Range Rover у його декларації не вказаний. Як вдалося з’ясувати ZAXID.NET, Range Rover з номерним знаком ВС5555АС, на якому їздить Дмитро Семеряк, офіційно зареєстрований на його 62-річного батька Михайла Семеряка.