Митник двічі проїхав на знак «В'їзд заборонено», а потім травмував велопатрульного

Галицький районний суд Львова виправдав львівського митника Дмитра Семеряка у справі про насильство щодо працівника правоохоронного органу. У вересні 2020 року Дмитро Семеряк порушив ПДР в центрі Львова та проігнорував вимогу велопатрульного про зупинку, у результаті колесом позашляховика трамував ногу поліцейському та пошкодив велосипед. Суддя Віталій Стрельбицький визнав митника невинуватим у вчиненні кримінального злочину.

Інцидент трапився 2 вересня 2020 року. За інформацією патрульної поліції, яку підтвердив постраждалий патрульний в суді, водій автомобіля Range Rover виїхав з вул. Рилєєва, де організовано односторонній рух, та повернув на вул. Матейка. При цьому він двічі порушив вимоги дорожнього знаку «В'їзд заборонено». Далі митник проігнорував вимогу велопатрульного про зупинку і продовжив рух. Велопатрульний наздогнав порушника на вул. Дорошенка, де позашляховик призупинився в потоці автомобілів, та знову дав вказівку зупинитися.

Як вказано у матеріалах справи, на вул. Дорошенка Дмитро Семеряк повторно зігнорував вимоги патрульних про зупинку та вчиняв незаконні дії, щоб уникнути відповідальності за скоєні ним неодноразові адміністративні правопорушення. А саме він умисно різко вивернув кермо праворуч, розпочав рух та тим самим здійснив наїзд правим заднім колесом на ліву ногу велопатрульного, спричинивши тому легкі тілесні ушкодження у вигляді забоїв гомілкового ступневого суглобу та ступні.

Як повідомлялося раніше, медосвічення показало, що водій Range Rover перебував у стані наркотичного сп’яніння, однак повторна судово-токсикологічна експертиза ці дані не підтвердила.

У судовому засіданні обвинувачений митник свою вину в кримінальному правопорушенні заперечив та заявив він не ігнорував жодних вимог працівників поліції, адже у цей момент їх не бачив і не чув, а на велосипед поліцейського наїхав ненавмисно.

У вироку суду також зазначається, що того дня на порушника ПДР поліцейські не склали жодного адміністративного протоколу.

«Взагалі незрозумілим для суду за результатами судового розгляду залишилось питання, як могла виникнути ситуація, коли велопатруль поліцейських переслідує ймовірного порушника Правил дорожнього руху, наздоганяє його, встановлює його особу, після цього на місце зупинки приїжджають ще інші поліцейські (як представники патрульної поліції, так і представники органів дізнання та слідства) і жодна з цих осіб не ініціювала питання принаймні складання адміністративного протоколу щодо порушень ПДР», – сказано у вироку. У суді водій Range Rover не заперечував ймовірне порушення ним ПДР.

Вивчивши матеріали справи, суддя Віталій Стрельбицький визнав недоведеною вину Дмитра Семеряка в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 ККУ). Суд виніс вирок, яким визнав митника невинуватим та виправдав його. На вирок ще може бути подана апеляція.

Згідно з декларацією на сайті НАЗК, Дмитро Семеряк працює заступником начальника відділу митних інформаційних технологій Львівської митниці. Водночас, у вироку вказано, що він перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

Сім’я митника має у власності цілий автопарк: Škoda Octavia (2006 року випуску), Range Rover (2014 року випуску), Volkswagen Caravelle (2010 року випуску), Renault Master (2013 року), Porsche Cayenne (2018 рік випуску) та гідроцикл Spark. При цьому всі транспортні засоби, окрім Škoda Octavia, записані на дружину та інших родичів.