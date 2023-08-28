Контрафактна продукція зберігалася на складах в Дрогобичі

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру 36-річному львівʼянину, який за допомогою соцмереж організував незаконний продаж сигарет по всій Україні. Йому загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як розповіли у понеділок, 28 серпня, в БЕБ Львівщини, чоловік орендував три склади в Дрогобичі, там зберігав нелегально виготовлений товар, який згодом продавав через онлайн замовлення.

«Працівники БЕБ провели обшуки на складах та вилучили сигарети без марок та з підробленими марками акцизного податку на 12 млн грн, транспортний засіб, мобільні телефони та понад 100 тис. грн готівкою», – йдеться в повідомленні.

Організатору незаконної схеми повідомили про підозру за підробку марок акцизного податку та незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів (ч. 1 ст. 199 та ч.1 ст.204 ККУ). Винуватцю загрожує до семи років тюрми.