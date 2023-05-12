ДТП сталася на пішохідному переході

У четвер, 11 травня, на вул. Княгині Ольги у Львові водій Peugeot 407 збив двох підлітків на пішохідному переході. У результаті 17-річну дівчину та 18-річного хлопця госпіталізували з травмами.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 15:45 поблизу перехрестя вулиць Княгині Ольги та Піддубного. 38-річний водій автомобіля Peugeot 407, мешканець Львова, здійснив наїзд на двох пішоходів – 17-річну жительку одного з сіл Львівського району та 18-річного львів’янина.

Унаслідок ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарень.

Відео з місця ДТП

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалого хлопця госпіталізували у лікарню святого Луки із закритою черепно-мозковою травмою, а дівчину в лікарню святого Миколая з травмою голови та переломом плеча.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.