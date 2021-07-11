За напад з ножем затримали 39-річного львів’янина

На площі Двірцевій біля залізничного вокзалу Львова 10 липня трапилася бійка, у результаті якої двоє чоловіків отримали ножові поранення. Поліція затримала нападника, а поранених госпіталізували.

Про бійку 10 липня повідомив сайт «Варта1» із посиланням на очевидців. За їхньою інформацією, під час бійки один чоловік витягнув ніж та поранив двох суперників, які їхали в зону ООС. Депутат ЛМР Ігор Зінкевич повідомив, що чоловіки отримали поранення грудної клітки, їх намагалися пограбувати.

Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська підтвердила ZAXID.NET факт бійки. За її словами, повідомлення до поліцейських надійшло о 17:00.

«За напад з ножем затримали 39-річного львів’янина. Двох поранених госпіталізували до лікарні, їхні діагнози уточнюються, проте попередньо поранення не мають загрози для життя», – сказала вона.

Водночас причина бійки, за її словами, офіційно невідома, є кілька версій, на місці працювали слідчі. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство із застосуванням холодної зброї, затриманому загрожує від трьох до семи років ув’язнення.