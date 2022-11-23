Трагедія сталася в ресторані «Українське подвір’я» на вул. Михальчука

У середу вранці, 23 листопада, у ресторані «Українське подвір’я», що на вул. Михальчука в центрі Львова, через падіння вантажного ліфта загинув працівник цього закладу.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що трагічний інцидент трапився у середу вранці близько 6:30. Унаслідок падіння вантажного ліфта, призначеного для транспортування продуктів, загинув 39-річний працівник ресторану.

Тіло загиблого витягали рятувальники. Усі обставини трагедії встановлюють слідчі.

Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження за порушення вимог законодавства про охорону праці (ч. 2 ст. 271 ККУ). Винуватцям загрожує два роки виправних робіт, або п’ять років обмеження волі, або позбавленням волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.