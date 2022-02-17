За висновками експертів, ліфт у багатоповерхівці, де сталась трагедія, був технічно несправним

Двом працівникам «Волиньліфту» дали по року умовно через загибель 28-річної жінки через несправний ліфт в одній з багатоповерхівок Луцька. Нещасний випадок стався майже п'ять років тому, тоді мешканку багатоповерхівки затиснуло між шахтою та кабіною ліфта, що спричинило смерть. Експертизи довели, що у момент трагедії ліфт був несправним через неналежне обслуговування електромеханіком та майстром дільниці. Обоє працівників «Волиньліфту» Олег Левчук та Микола Синюк підписали угоди про винуватість з прокуратурою, у яких визнали себе винними.

Нагадаємо, трагедія сталась 12 вересня 2017 року в одній з багатоповерхівок на проспекті Молоді у Луцьку. 28-річну жінку, яка зайшла до ліфта, затиснуло між кабіною та шахтою підйомника, після чого ліфт почав підійматися. Це призвело до численних травм та, як наслідок, загибелі жінки.

Згідно з висновком експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, на момент трагедії ліфт був несправним та не відповідав вимогам. «Причиною настання 12.09.2017 нещасного випадку зі смертельним наслідком є незадовільний технічний стан ліфту від неналежного технічного обслуговування ліфту працівниками ТОВ «СБРУ «Волиньліфт», які експлуатували ліфт не у відповідності до вимог щодо заборони роботи ліфта з несправними приладами та пристроями безпеки, та діючих посадових та виробничих інструкцій», – йдеться у висновку експерта.

Як зазначається у вироку Луцького міськрайонного суду від 14 лютого, за цією справою судили двох працівників «Волиньліфту»: електромеханіка та майстра дільниці, оскільки саме вони допустили експлуатацію технічно несправного ліфта. 14 лютого вони уклали угоди про винуватість з прокуратурою, у яких визнали себе винними та не заперечували проти призначеного покарання. Суддя Вячеслав Покидюк ці угоди затвердив.

Відтак Олега Левчука та Миколу Синюка визнали винними у порушенні ч.2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель) та призначили їм по року умовно без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Оскаржити вирок можна в апеляційному суді протягом 30 днів.