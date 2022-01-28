У Луцьку 17-річний хлопець постраждав через вибух обігрівача. Як повідомляють у поліції, юнак накрив калорифер ковдрою, щоб зігрітись, але за деякий час від нагріву пристрій вибухнув. Постраждалого доправили до реанімації з важкими травмами.

Як стало відомо «Волинським новинам» з власних джерел, нещасний випадок стався у вівторок, 25 січня, в одному з будинків на вулиці Софії Ковалевської у Луцьку. Зазначається, що 17-річний хлопець постраждав від вибуху обігрівача. Хлопця з важкими травмами госпіталізували у відділення реанімації.

Інформацію про цей випадок підтвердили у прес-службі поліції Волині. За даними правоохоронців, хлопець накрив калорифер ковдрою, щоб зігрітися, за деякий час від нагріву пристрій вибухнув. Поряд стояв балон з піною, який також від температури розірвався.