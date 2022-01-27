У Луцьку 41-річна жінка випала з вікна дев'ятого поверху. Постраждалу з травмами доправили до лікарні, втім, у медзакладі вона померла. Наразі слідству невідомі причини, чому жінка випала з вікна, обставини інциденту встановлює поліція.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, інцидент стався у четвер, 27 січня, близько 13:00, на вулиці Гетьмана Сагайдачного у Луцьку. Зазначається, що з вікна дев'ятого поверху будинку з поки невідомих слідству причин випала 41-річна жінка.

Жінку доправили до медзакладу, згодом вона померла. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує деталі інциденту.

Як зазначили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, попередньо, на момент трагедії в квартирі, окрім жінки, був також її син. Він був зайнятий своїми справами у іншій кімнаті, тому нічого не чув. З його слів, у жінки були ознаки психічної хвороби, наразі цю інформацію перевіряють правоохоронці.

Відомості про цей інцидент внесуть у ЄРДР за ст. 115 ККУ (вбивство) з приміткою «нещасний випадок».