Інцидент стався зранку 3 лютого в одному з будинків на Винниченка

У Луцьку рятувальники звільнили дворічного хлопчика, який застряг у батареї. Інцидент стався в одному з будинків на вулиці Винниченка у Луцьку. Зазначається, що звільнити дитину вдалось без застосування механізованого обладнання.

Як повідомили у прес-службі ДСНС області, інцидент стався близько 10:40 у четвер, 3 лютого. В цей час до рятувальників надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги дитині, яка застрягла у гарячій батареї. Відомо, що інцидент стався в будинку на вулиці Винниченка, 16.

На місце виїхали рятувальники пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спецпризначення. Як зазначають у прес-службі, застосовувати спеціальні пристрої, аби звільнити дитину, не довелося.

У коментарі ZAXID.NET речниця ДСНС області Ірина Варварук зазначила, що хлопчику два роки.

Судячи зі світлин, на яких хлопчик сфотографувався зі своїми рятівниками, наразі він почувається задовільно.