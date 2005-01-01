3 січня на хабарах затримали чотирьох посадовців

3 січня в Україні четверо посадовців затримали під час отримання хабарів. Про це повідомила речниця Генпрокуратури Лариса Сарган. Двоє з них із Харкова, по одному з Одещини і з Полтавщини.

«Пiд час отримання неправомірної вигоди у сумi 250 тис. гривень викрито та затримано головного державного ревiзора-інспектора управлiння аудиту ГУДФС України в Харкiвськiй областi П., який вимагав вказанi грошовi кошти вiд директора суб’єкта ЗЕД за зменшення розмiру нарахування штрафних санкцiй за результатами проведення планової перевiрки пiдприємства», - повідомила Лариса Сарган на своїй сторінці у фейсбук.

Ще один харківський порушник - в.о. заступника військового комісара-начальника відділення комплектування Чугуєвського ОРВК Харківської області К. За 700 доларів США він пообіцяв визнати особу непридатною до військової служби.

Заступник військового комісара - начальник відділу комплектування Білгород-Дністровського об’єднаного міського військкомату отримав від призовника 1000 доларів США за непризов на військову службу.

фото зі сторінки Лариси Сарган

А також під час одержання другої частини хабара упіймали одного з начальників управлінь Решетилівської райдержадміністрації на Полтавщині.

«Держслужбовець категорії «Б» отримав 10 тис. грн від представника місцевого товариства за перерахунок заборгованості коштів, виділених товариству за бюджетною програмою «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними». Першу частину неправомірної вигоди в розмірі понад 5 тис. грн він одержав у грудні 2017 року на свою банківську картку», - розповіла Лариса Сарган.

За усіма випадками відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.