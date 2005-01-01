У Львові директорку ТзОВ затримали за вимагання ₴45 тис.

У Львові правоохоронці затримали директорку товариства з обмеженою відповідальністю, яка вимагала 45 тис. грн хабаря від підприємця, якому обіцяла за це повернути конфіскований митниками товар. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Товар, який працівники Львівської митниці вилучили під час незаконного переміщення через державний кордон України, направлявся на зберігання та подальшу утилізацію до ТзОВ. Директорка цього ТзОВ самостійно приймала рішення щодо подальшої долі товару. Так, за повернення конфіскованого товару підприємці, у якого його вилучили, жінка вимагала 45 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Частина зазначених коштів призначалась посадовим особам Львівської митниці ДФС за внесення неправдивих відомостей у документи фінансово-господарської звітності про фактичне знищення конфіскованого товару.

Військовою прокуратурою Львівського гарнізону було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Жінка затримана та перебуває під вартою з можливістю внесення 128 тис. грн застави.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до розподілу коштів, отриманих злочинним шляхом.