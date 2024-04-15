«Рейтинг» опитав тисячу українців щодо очікувань на 2024 рік

40% людей з усього світу очікують кращого майбутнього у 2024 році, а 25% – гіршого. Решта опитаних вірять, що рік буде таким самим як і попередній. Водночас в Україні понад 50% людей мають позитивні сподівання на 2024 рік. Такоє 26% українців вірять, що рік буде мирним, а 36% очікують, що він буде більш неспокійним. Для дослідження соціологічна група «Рейтинг» з інститутом досліджень Gallup International опитали людей у 41 країні світу.

«Більшість людей по всьому світу очікує, що 2024 рік буде відзначатися неспокоєм, а не миром. Більшість також прогнозують економічні труднощі, а не економічне процвітання у наступному році. В Україні 26% очікують більш мирного року, 33% – більш неспокійного і 36% – такого ж. Решта не змогли відповісти», – йдеться у результатах дослідження.

Опитування щодо очікувань на 2024 рік (Інфографіка групи «Рейтинг»)

Крім цього, у «Рейтингу» повідомляють, що найбільш стурбованими є люди у країнах Заходу. У них найнижчі очікування на позитивні зміни у 2024 році.

Найпозитивніші очікування мають країни Глобального Півдня та Далекого Сходу. Зокрема, 68% опитаних в Афганістані та Індонезії сподіваються на мир. Серед українців кожен другий має більш позитивні очікування щодо 2024 року порівняно з представниками інших країн.

Додамо, що «Рейтинг» з інститутом досліджень Gallup International провели дослідження в межах проекту End of Year. Всього соціологи опитали майже 40,5 тисяч людей.