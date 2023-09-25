Чоловік сховався у туалеті під час перевірки пасажирів на кордоні

Прикордонники Львівського загону виявили 40-річного чоловіка, який хотів незаконно виїхати з країни, сховавшись у санвузлі поїзда. Його викрили під час перевірки документів у пункті пропуску «Мостиська - залізнична станція». Окрім того, що чоловік не мав законних підстав для перетину кордону у воєнний час, він перевозив колекцію монет та пістолет з набоями.

«Під час огляду одного із вагонів прикордонники помітили, що двері до санвузла зачинені. Відкривши їх, інспектори виявили 40-річного чоловіка. В ході бесіди українець зізнався, що підстав для виїзду з України у нього немає, тому хотів потрапити за кордон саме у такий спосіб», – повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Крім того, серед особистих речей українця під час перевірки прикордонників та митників виявили револьвер Major Berd, 20 набоїв до нього, а також 161 монету різних років випуску.

Чоловіка затримали та притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Про вилучені у нього речі повідомили поліцейських.