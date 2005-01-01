40 українських фільмів

9-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який пройде 13-21 липня цього року, оголосив програму та склад журі.

Цього року на розгляд фестивальних відбірників було подано 1011 фільмів із 95 країн світу, з них 752 — до міжнародної конкурсної програми, 259 — до національної конкурсної програми.

До міжнародного конкурсу відібрано 12 повнометражних стрічок із 19 країн (враховуючи копродукцію). До конкурсу європейських документальних фільмів увійшли 8 робіт. Національний конкурс буде представлений 5 повнометражними та 14 короткометражними стрічками. Серед них — «Штангіст», створений за підтримки Львівської кінокомісії.

Серед позаконкурсних програм — «Фестиваль фестивалів», «Український мюзик-хол: українська ретроспектива», «70 років ізраїльському кіно», «ОМКФ — дітям». Поза конкурсом покажуть «Донбас» Сергія Лозниці. Також під час фестивалю відбудеться спеціальний показ, присвячений пам’яті знаменитої української режисерки Кіри Муротової, яка пішла з життя 6 червня цього року.

Загалом на цьогорічному Одеському кінофестивалі в конкурсних і позаконкурсних програмах буде показано близько 40 українських стрічок.

Спеціальною гостею фестивалю цього року стане японська режисерка Наомі Кавасе. Нагороду за внесок у кіномистецтво отримає актриса Ада Роговцева.

Також фестиваль оголосив безстрокову акцію на підтримку Олега Сенцова.

Фільмом відкриття 9-го Одеського міжнародного кінофестивалю стане українсько-ісландська стрічка «Жінка на війні» Бенедікта Ерлінґсона, яка брала участь у «Тижні критики» Каннського кінофестивалю.

Національна конкурсна програма: повний метр

«Герой мого часу», реж. Тоня Ноябрьова.

«Дельта», реж. Олександр Течинський.

«Тера», реж. Нікон Романченко.

«Гоголь Док», реж. Аліса Павловська.

«Коли падають дерева», реж. Марися Нікітюк.

Національна конкурсна програма: короткий метр

«8 годин», реж. Лєна Шуліка.

«Зв’язок», реж. Жанна Озірна.

«Затамувавши подих», реж. Алєксєй Соболєв.

«Крокодил», реж. Катерина Горностай.

«Вихідний», реж. Жанна Максименко-Довгич.

«В радості, і тільки в радості», реж. Марина Рощина.

«Штангіст», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук.

«Магнітна буря», реж. Ігор Ганський.

Mia Donna, реж. Павло Остріков.

«Про Марка Львовича Тюльпанова, який розмовляв із квітами», реж. Дана Кавеліна.

«Гойдалки», реж. Валерія Сочівец.

«Батьківський день», реж. Марія Пономарьова.

«П'ять хвилин», реж. Яна Антонець.

Міжнародна конкурсна програма

«Стікс», реж. Вольфґанґ Фішер (Німеччина, Австрія).

«Вежа. Ясний день», реж. Яґода Шельц (Польща).

«Три з половино», реж. Дарія Гайкалова (Індія, Україна).

«Жаль», реж. Бабіс Макрідіс (Греція, Польща).

«Вулкан», реж. Роман Бондарчук (Україна).

«Кришталь», реж. Дарія Жук (Білорусь, Німеччина, США, Росія).

«Поророка», реж. Константін Полеску (Румунія, Франція).

«Дорога грому», реж. Джим Каммінґс (США).

«Дівчина», реж. Лукас Донт (Бельгія).

«Паризька освіта», реж. Жан Поль Сівейрак (Франція).

«Перелітні птахи», реж. Сіро Герра, Крістіна Гайєго (Колумбія, Данія).

«Важіп», реж. Аннемарі Жасір (Палестина, Франція, Німеччина, Колумбія, Норвегія, Катар, ОАЕ).

Конкурс європейських документальних фільмів

«Віддалене сузір’я», реж. Шевон Мізрагі (США, Туреччина, Нідерланди).

«69 хвилин з 86 днів», реж. Егіль Госкйолд Ларсен (Норвегія).

«Домашні ігри», реж. Аліса Коваленко (Україна, Франція, Польща).

«Тварини та інші люди», реж. Флавіо Маркетті (Австрія).

«Багато дітей, мавпа і замок», реж. Густаво Сальмерон (Іспанія).

«Михаїл та Даниїл», реж. Андрій Загданський (Україна)

«Работ», реж. Крістіна Вандекеркгове (Бельгія)

«Очі Орсона Веллса», реж. Марк Казінс (Велика Британія).

Журі 9-го Одеського міжнародного кінофестивалю

Міжнародна конкурсна програма: режисер і сценарист Рітеш Батра (Індія), режисер і сценарист Ігор Мінаєв (Україна, Франція), продюсерка Ева Пущиньська (Польща), режисер і сценарист Арно де Пальєр (Франція). П'ятого члена і голову журі буде оголошено згодом.

Конкурс європейського документального кіно: програмерка Дорота Лех (Польща), львівський режисер Остап Костюк (Україна). Третього члена журі буде оголошено згодом.

Національна конкурсна програма: акторка Катерина Молчанова (Україна), продюсерка Маріанн Слот (Франція), режисер і сценарист Леван Когуашвілі (Грузія), кураторка кіноринку Берлінале Мартіна Блайз (Німеччина).

Журі FIPRESCI: кінознавець Сергій Васильєв (Україна), кінокритик Роберт Гортон (США), дослідник кіно Саньїн Пейкович (Швеція).