41-річного ортопеда-травматолога викрили безпосередньо під час отримання грошей

На Рівненщині викрили травматолога, який вимагав у пацієнтки 2000 доларів хабара за вплив на членів МСЕК для встановлення групи інвалідності. Затримали лікаря під час отримання грошей. Про це повідомила 1 травня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, 41-річний ортопед-травматолог, який родом із Рокитного, пообіцяв за 2000 доларів вплинути на членів МСЕК, аби ті надали пацієнтці групу інвалідності. Упродовж двох років підозрюваний надавав виписки щодо «лікування» жінки в умовах стаціонару та допомагав у зборі та оформленні усіх необхідних документів.

«Також лікар запевнив жінку у необхідності надання медичній сестрі 4500 грн за підписання та видачу консультаційного висновку спеціаліста. 41-річного зловмисника викрили безпосередньо під час отримання грошей», – повідомляють у прокуратурі.

Лікаря затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі оголосили йому підозру за ч.2 ст.369-2 (зловживання впливом) та ч.4 ст.27 ч.1 ст.354 (підбурення до підкупу працівника підприємства, установи чи організації). Санкція статті передбачає від двох до пʼяти років позбавлення волі.