Поліцейські оголосили підозри ще чотирьом учасникам масштабної схеми з ухилення від мобілізації

У Рівному правоохоронці викрили ще чотирьох учасників корупційної схеми з оформлення фіктивної інвалідності ухилянтам. Підозрювані – лікарі, які фальсифікували історії хвороб, вносили до них неправдиві дані щодо результатів аналізів та обстежень, завдяки чому чоловіки призовного віку могли виїжджати за кордон. Про це повідомили 1 листопада у пресслужбі прокуратури області.

Як раніше інформував ZAXID.NET, у жовтні цього року поліцейські викрили 50-річну мешканку Рівненського району, очільницю агентства нерухомості, які спільно зі своїми підлеглими допомагала ухилянтам отримувати фіктивні довідки про інвалідність. До незаконного бізнесу жінка залучила 26 медпрацівників, серед яких були посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру. Під час обшуків у підозрюваних виявили понад 14 млн грн готівки, ймовірно, отриманої незаконним шляхом.

У ході розслідування зʼясувалося, що учасницею схеми була 46-річна невропатологиня медико-соціальної експертної комісії. За інформацією «Української правди», йдеться про Ірину Голосинюк. Днями правоохоронці викрили ще чотирьох підозрюваних: завідувачку та лікаря одного з рівненських диспансерів, в.о. завідувачки відділення місцевої лікарні та лікаря ще одного медзакладу.

«Вони фальсифікували історії хвороб, вносили до них неправдиві відомості щодо результатів аналізів та обстежень “пацієнтів”. Пізніше на підставі їхніх псевдоепікризів лікарсько-консультативні комісії направляли клієнтів до МСЕК, де ті отримували групи інвалідності. Це дозволяло чоловікам уникнути мобілізації та виїхати за межі країни», – зазначають правоохоронці.

Усім чотирьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. За службове підроблення документів, вчинене за попередньою змовою (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України), їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.