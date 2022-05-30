При укусі плазуна слід відразу звернутися до медиків

У гірській місцевості на Львівщині зафіксовано черговий укус змії. Постраждав 42-річний мешканець села Вовче Самбірського району. Його шпиталізували у реанімацію Турківської лікарні ввечері 29 травня, повідомляють у ДСНС.

У чоловіка укус змії лівого гомілкового ступневого суглобу. Стан потерпілого – середньої важкості.

Рятувальники закликають бути обережними у лісі чи на природі, особливо у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. У ліс краще взувати високе, щільне взуття, яке змія не прокусить.

При зустрічі із змією не варто панікувати, не треба наближатись і не робити різких рухів, а спокійно відійти. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.