Більшість українців проти проведення виборів президента під час війни

Соціологічна група «Рейтинг» провела серед українців опитування щодо доцільності виборів під час повномасштабного вторгнення. За даними соціологів, більшість респондентів – категорично проти. Результати опитування соціологи оприлюднили у четвер, 14 листопада.

Зазначається, що 22% опитаних українців однозначно підтримують проведення виборів президента під час війни. Тоді як 42% опитаних – категорично проти. Скоріше підтримують – 14% респондентів, ще 18% людей відповіли, що скоріше не підтримують.

Водночас 28% респондентів підтримали проведення виборів до Верховної Ради, а 36% опитаних відповіли, що однозначно не підтримують. Ще 18% українців – скоріше підтримують, та 16% – скоріше не підтримують.

Проведення місцевих виборів однозначно підтримують 24% українців, однозначно не підтримують – 34%. Ще 17% опитаних – скоріше не підтримують та 21% респондентів відповіли, що скоріше підтримують.

Соціологи групи «Рейтинг» проводили опитування з 27 вересня до 1 жовтня. У ньому взяли участь дві тис. українців віком від 18 років з різних регіонів України, окрім тимчасово окупованих. Похибка опитування не перевищує 2,2%.

Додамо, що у червні 2023 року Володимир Зеленський в інтервʼю BBC розповів, що вироби в Україні відбудуться після завершення війни, адже відповідно до законодавства, вони мають проходити в мирний час.

Нагадаємо, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) наприкінці вересня провів опитування серед українців щодо довіри до Володимира Зеленського. За даними соціологів, рейтинг довіри Володимира Зеленського не змінювався з травня 2024 року, він становить 59%. Але упав порівняно із лютим 2024 року, тоді Володимиру Зеленському довіряли 64% українців.