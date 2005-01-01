43-річний поліцейський на смерть збив велосипедистку у Буському районі

Увечері понеділка, 4 червня, старший сержант Буського відділу поліції на смерть збив велосипедистку, яка рухалась йому назустріч. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, уточнивши, що ДТП сталася близько 18:45.

У повідомленні департаменту зазначається, що 43-річний старший сержант їхав на автомобілі Skoda Oсtavia дорогою Кудирявці-Новий Милятин Буського району. Водій здійснив наїзд на 61-річну мешканку села Кудирявиці, яка рухалась на велосипеді в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП потерпіла від отриманих травм померла на місці до прибуття швидкої медичної допомоги. Обставини події наразі встановлюються.