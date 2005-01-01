Поліцейський, що на смерть збив велосипедистку на Львівщині, був п’яним за кермом

43-річному чоловіку оголосили про підозру

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 11:086350

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43-річному поліцейському, що на смерть збив велосипедиску у Буському районі Львівщини, оголосили про підозру. Як інформує прес-служба прокуратури Львівщини, правоохоронець вчинив ДТП, керуючи авто у нетверезому стані.

ДТП трапилась 4 червня приблизно о 18:00 поблизу села Новий Милятин Буського району Львівщини. Досудовим розслідуванням встановлено, що цього дня поліцейський Кам’янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області керував автомобілем Skoda Oktavia напідпитку.

Він виїхав на зустрічну смугу та наїхав на 61-річну жінку, що їхала на велосипеді. Від отриманих травм вона загинула на місці події. Поліцейського затримали та оголосили про підозру у вчиненні злочину. Наразі суд ще не обрав йому міру запобіжного заходу.

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43-річний поліцейський на смерть збив велосипедистку у Буському районі ZAXID.NET
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