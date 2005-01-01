Суд відсторонив від роботи поліцейського, що п’яним на смерть збив 61-річну жінку на Львівщині

Суд обрав міру запобіжного заходу поліцейському, що керував автомобілем напідпитку та на смерть збив 61-річну велосипедистку у Буському районі Львівщини. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівщини.

Правоохоронець протягом 60 днів перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із застосуванням радіоелектронного засобу контролю. Його також відсторонили від посади. Прокуратура має намір оскаржити рішення суду, щоб чоловіку обрали суворіший запобіжний захід.

ДТП трапилась 4 червня приблизно о 18:00 поблизу села Новий Милятин Буського району Львівщини. Досудовим розслідуванням встановлено, що цього дня поліцейський Кам’янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області керував автомобілем Skoda Oktavia напідпитку.