Автомобіль Opel вилетів на узбіччя і перекинувся на дах. Водій та троє пасажирів цього авто отримали травми

Неподалік Кременця внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинула 44-річна переселенка з Києва. Жінка була за кермом автомобіля Hyundai Getz. Наразі рятувальники повідомляють ще про чотирьох потерпілих, їх доправили до лікарні. Хто саме спричинив ДТП, з'ясовує поліція.

Аварія сталась близько 15:00 у неділю, 25 вересня, неподалік села Плоске Кременецької громади. Неподалік перехрестя зіткнулись легкові автомобілі Hyundai Getz, за кермом якого була 44-річна мешканка Києва, та Opel Zafira, за кермом якого був 42-річний мешканець Луцька.

Внаслідок ДТП автомобіль Opel злетів у кювет та перекинувся на дах. Автомобіль Hyundai також зазнав критичних ушкоджень, а його 44-річна водійка – загинула. Відомо, що вона киянка, але тимчасово мешкала в селі Залужжя Збаразької громади.

«Для деблокування тіла загиблої з понівеченого автомобіля залучався черговий караул п'ятої державної пожежно-рятувальної частини», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС Тернопільщини.

Крім цього, у аварії травмувались ще четверо людей: це водій та пасажири автомобіля Opel. Їх доправили до Кременецької лікарні.