45-річний тракторист загинув під час заготівлі дров на Львівщині
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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У вівторок, 19 жовтня, у селі Підмонастир Бібрської громади на Львівщині під час заготівлі деревини в місцевому лісі загинув 45-річний тракторист.
У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що аварія сталася близько 13:00. У лісі поблизу села Підмонастир Бібрської громади перекинувся трактор «Булат Т-220», який віз навантажений деревиною причеп. Унаслідок аварії 45-річний водій трактора, місцевий мешканець, отримав важкі травми та помер на місці події.
Тракторист не впорався з керуванням і загинув
Усі обставини події встановлюють правоохоронці.
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