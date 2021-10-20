У вівторок, 19 жовтня, у селі Підмонастир Бібрської громади на Львівщині під час заготівлі деревини в місцевому лісі загинув 45-річний тракторист.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що аварія сталася близько 13:00. У лісі поблизу села Підмонастир Бібрської громади перекинувся трактор «Булат Т-220», який віз навантажений деревиною причеп. Унаслідок аварії 45-річний водій трактора, місцевий мешканець, отримав важкі травми та помер на місці події.

Тракторист не впорався з керуванням і загинув

Усі обставини події встановлюють правоохоронці.