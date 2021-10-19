На трасі Львів-Тернопіль зіткнулися Урал та Volkswagen Caddy

У вівторок, 19 жовтня, на трасі Львів-Тернопіль поблизу села Митулин автомобіль Volkswagen Caddy виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у військовий автомобіль «Урал-4320». Внаслідок лобової ДТП загинуло подружжя з Золочівського району, яке їхало у Volkswagen Caddy.

У ДСНС Львівщини повідомили, що аварія сталася вранці близько 8:20 біля села Митулин, що за 20 км від Золочева. Відбулось зіткнення двох автомобілів – «Урал» та Volkswagen Caddy.

В ДТП загинули водій та пасажирка Volkswagen Caddy (фото ДБР)

За даними поліції, унаслідок ДТП загинули 61-річний водій Volkswagen Caddy та його 60-річна дружина, яка була пасажиркою легковика – мешканці Золочівського району. До ліквідації наслідків аварії залучали пожежно-рятувальні підрозділи. Рятувальники допомагали витягати тіла загиблих з понівеченого автомобіля.

У територіальному управлінні ДБР у Львові розповіли ZAXID.NET, що учасником ДТП був вантажний автомобіль радіотехнічної бригади ЗСУ, яка дислокується в Липниках на Львівщині. За кермом був 41-річний житель Городка. За попередніми даними, зіткнення сталося з вини цивільного автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу.