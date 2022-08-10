Машиніст намагався застосувати екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося

Неподалік Тернополя внаслідок наїзду потяга загинув 46-річний чоловік. За словами машиніста, чоловік стояв дуже близько до колій, а на попереджувальні сигнали не реагував. Водій намагався застосувати екстрене гальмування, але зіткнення уникнути не вдалося.

Нещасний випадок стався у вівторок, 9 серпня, неподалік села Дичків Великогаївської громади.

«Поїзд рухався від станції «Великі Гаї» до станції «Дичків». На 1333 кілометрі четвертого перегону був помічений невідомий чоловік, котрий стояв дуже близько біля залізничного полотна. На попереджувальні сигнали він не реагував. Застосувавши екстрене гальмування, машиніст зупинив поїзд, однак врятувати потерпілого не вдалося», – повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.

Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Його особу встановили, це 46-річний мешканець Теребовлі.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху залізничного транспорту).